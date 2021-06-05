Kırklareli’nde “Boğulmalarda İlkyardım” eğitimi verildi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından jandarma, sahil güvenlik ve belediye zabıta ekiplerinde görev yapan personellere “Boğulmalarda İlkyardım” eğitimleri verildi.

Havaların ısınması ve deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce İğneada ve Kıyıköy bölgelerinde boğulma vakalarına erken müdahale için jandarma, sahil güvenlik ve belediye zabıta ekiplerinde görev yapan 12 personele ‘Boğulmalarda İlkyardım” eğitimleri verildi.

Boğulmada erken müdahalenin önemini vurgulayan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, “Valimiz Osman Bilgin başkanlığında düzenlenen Yaz Mevsiminde Turizme Yönelik Alınacak Tedbirler Toplantısında Kırklareli Sağlık Müdürlüğümüze de bazı sorumluluklar verilmiştir. İğneada ve Kıyıköy bölgelerinde havaların ısınması ve deniz sezonunun açılması ile olabilecek boğulma vakalarına erken müdahale için müdürlüğümüzce ilkyardım eğitimleri, uzman personelimiz tarafından jandarma, sahil komutanlığı ve belediye zabıta ekiplerinde görev yapan toplam 12 personele 'Boğulmalarda İlkyardım' eğitimleri teorik ve pratik olarak verildi” dedi.

Cerit, vatandaşların kıyı şeritlerine uyması konusunda dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

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