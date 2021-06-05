Kırklareli’nde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde saat 22.00 itibarıyla başlarken, cadde ve sokaklarda kısıtlamaya az oranda riayet edildiği gözlemlendi.



Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Kırklareli’nde sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00 itibarıyla başladı. Trafiğin en düşük seviyeye düştüğü kentte Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde kısıtlamaya az oranda riayet edildiği gözlemlendi. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 7 Haziran Pazartesi 05.00'te sona erecek.

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