Kırklareli´de gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, Bulgaristan'da üzerine Türkiye plakası takılıp, Türkiye'ye getirilen 210 bin TL değerinde motosiklet ve gümrük kaçağı 3 elektronik parça ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesindeki Meslek Yüksekokulu mevkiinde yaptığı devriye görevi sırasında şüphe üzerine motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede, ismi açıklanmayan sürücünün 5 bin TL değerindeki motosikleti Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Bulgaristan´a geçirip, 210 bin TL değerindeki başka motosikletle değiştirdiği ve eski plakasıyla aynı gün tekrar Türkiye´ye giriş yaptığını tespit etti.
Öte yandan motosikletin üzerinde piyasa değeri 5 bin TL olan gümrük kaçağı 3 elektronik parça ele geçirildi. Motosiklete el konulurken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Babaeski Vahit İŞBAŞARAN
2021-06-07 13:19:02
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