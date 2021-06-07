Kırklareli’nde yağmur suyu gideri borusuna sıkışan kuş kurtarıldı

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Kırklareli’nde bir apartmanın yağmur suyu giderine sıkışan kuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yeni Mahalle Aslanağa Sokak'ta bulunan bir apartmanın yağmur suyu giderinden kuş sesini geldiğini duyan apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kuş sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kurtarılan kuş doğal ortamına bırakıldı.

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