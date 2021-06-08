Kırklareli’nde lavanta bahçeleri incelendi

Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde "Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında üretim yapan üreticilerin bahçeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelendi.

Kofçaz ilçesinde, 2021 yılında İl Özel İdaresi desteğiyle 3 köyde hayata geçirilen "Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında lavanta üreten üreticilerin bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli incelemelerde bulundu.

Gerçekleşen incelemelerde üreticilerin lavanta bitkisinin yetiştiriciliği, bakımı ve yabancı ot mücadelesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.