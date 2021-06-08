Kırklareli’ndeki 5’inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca eğitim düzenlendi

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Milli savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Kırklareli’nde konuşlu 5’inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığı “İstihkam Yeteneklerinin Görülmesi ve Nehir Geçiş Harekatı Tatbikat Anlayışı ile Eğitim” faaliyeti icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kırklareli'nde konuşlu 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca, Kara Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri heyetlerinin gözlemci olarak katıldığı 'İstihkam Yeteneklerinin Görülmesi ve Nehir Geçiş Harekatı Tatbikat Anlayışı ile Eğitim' faaliyeti icra edildi” dendi.

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