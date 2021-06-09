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Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde nüfus müdürlükleri Turuncu Konsept ile hizmete girdi

İHA

Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde nüfus müdürlükleri Turuncu Konsept ile hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı Turuncu Ofis Projesi kapsamında Babaeski ve Pınarhisar İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri yenilendi.
İçişleri Bakanlığı Turuncu Ofis Projesi kapsamında Babaeski ve Pınarhisar İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri yenilendi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile birlikte Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü olmak üzere dönüşümü tamamlanarak yeni konseptiyle hizmete giren Müdürlük sayısı kent genelinde 5’e yükseldi.

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