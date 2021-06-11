Kırklareli’nde sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kırklareli’nde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağıştan korunmak isteyenler kapalı alanlara sığındı.

Kırklareli’nde, aniden başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış esnasında bölgede bulunanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Meydanda gezen vatandaşlar bir anda bastıran yağıştan korunmak için bina altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Restoran ve kafelerin önündeki saçak altlarında bekleyen onlarca kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sağanak yağış esnasında ellerinde şemsiye bulunmayanlar ise çanta, mont, poşet ve kitap ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 1 saat süren saat yağışta metrekareye 23,4 kilogram yağış düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.