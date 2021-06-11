Kırklareli’nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'ne yasadışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'ne yasadışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Jandarma ekipleri tarafından Bulgaristan’a ulaşım sağlayan Dereköy Sınır Kapısında yakalanan 5 ırak uyruklu düzensiz göçmene, idari yaptırım uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

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