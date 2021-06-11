Seyir halindeki tırın lastiği patladı ve alev aldı

Kırklareli’nde seyir halinde patlayan lastiği alev alan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolunun Sakızköy mevkisinde 39 ABJ 026 plakalı N.Ç. idaresindeki tırın lastiği patladı. Sürtünme nedeniyle lastiğin kısa sürede alev aldığını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.