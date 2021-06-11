Seyir halindeki tırın lastiği patladı ve alev aldı

Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde seyir halinde patlayan lastiği alev alan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolunun Sakızköy mevkisinde 39 ABJ 026 plakalı N.Ç. idaresindeki tırın lastiği patladı. Sürtünme nedeniyle lastiğin kısa sürede alev aldığını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.