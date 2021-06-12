Korona virüsüyle mücadele kapsamında bu gün itibariyle kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförleri, aşılanmaya başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince, kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförleri aşılanmaya başladı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförleri aşılarını oluyor.

Motokurye Hamit Koçak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını ardından hemen randevusunu alıp aşıya geldiğini belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförleri aşı önceliğine getirilmesinin mutluluğunu yaşayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili ve Kırklareli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, “Sağlık Bakanlığımızın Haziran ayının başında başlatmış olduğu aşı seferberliği hızlanmasıyla bu gün kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförlerimiz sıralarını alıp aşılarını olmaya geldi. Hayırlı olsun. Aşı olmak zorundayız. Aşı bu işin kesin çözüm noktası. Lütfen herkes aşısını olsun” dedi.

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