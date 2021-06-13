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Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü anız yakılmaması konusunda uyardı

İHA

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü anız yakılmaması konusunda uyardı

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı.
Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemizde hububat hasadından sonra kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile ve çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılmasında orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın bölgelerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. İlimizde kontrollü anız yakılması dâhil hiçbir türlü anız yakılmasına izin verilmemektedir. İlgililerin anız yangınlarına sebebiyet vermemesi için azami dikkat etmesi gerekmekte olup, anız yangınına sebebiyet verenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacağının bilinmesi önemle duyurulur” denildi.

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