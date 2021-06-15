5 metrelik su kuyusuna düşen çakal kurtarıldı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Asilbeyli köyünde yaklaşık 5 metre derinliğinde su kuyusuna düşen çakal, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kırklareli'nin Aslibey köyünün Taşlık mevkisinde su kuyusundan sesler geldiğini duyan üreticiler, baktıkları kuyuda bir hayvanın düştüğünü görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, hayvanın çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Gelen AFAD ekipleri, çakalı kuyudan çıkardı. Çakal, veterinerin yaptığı kontrolün ardından doğal yaşama bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2021-06-15 11:48:44
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