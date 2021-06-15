Kırklareli’nde covid-19 vaka durumu ve normalleşme dönemi değerlendirildi

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Kırklareli’nde aşı kapasiteleri, covid19 aşı uygulamaları, vaka durumu ve normalleşme dönemi video konferans yöntemiyle değerlendirildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Covid19 değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında çevrimiçi düzenlenen toplantıya hastane başhekimleri, Toplum Sağlığı Merkezi başkanları ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde aşı kapasiteleri, covid19 aşı uygulamaları, vaka durumu ve normalleşme dönemi değerlendirildi.

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