Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Kırklareli Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy’de bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesinin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında çok sayıda saman balyası kül olurken çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar güvenli alanlara taşındı.

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