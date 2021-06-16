Kırklareli'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı,(2)

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KISMEN KONTROL ALTINDAKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda dün gece yarısı başlayan yangın kısmen kontrol alına alındı. Deponun bazı bölümlerinde yükselen alevler ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-06-16 07:12:26



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