Kırklareli'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı,(2)

KISMEN KONTROL ALTINDAKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda dün gece yarısı başlayan yangın kısmen kontrol alına alındı. Deponun bazı bölümlerinde yükselen alevler ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-06-16 07:12:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.