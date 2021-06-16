Kırklareli’nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor

Kırklareli’nde bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy’de bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangında çok sayıda saman balyası hasar görürken çiftlikte bulunan hayvanlar güvenli bölgelere götürüldü.

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