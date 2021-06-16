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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

İHA

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kırklareli’nde elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan sürücü sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 39 AY 632 plakalı İmdat Y. idaresindeki otomobil Eriklice köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Öte yandan kaza nedeniyle köy yolu bir süre ulaşıma kapanırken, otomobilin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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