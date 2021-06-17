Kırklareli OSB'de 8 bin 532 kişi aşılandı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mobil ekiplerince Covid19 aşılama çalışmaları kapsamında 8 bin 532 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın organize sanayi bölgelerinde çalışanlara yönelik aşılama çalışması başlatılacağını duyurmasının ardından Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan çadırlarda aşılama çalışmalarına devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri tarafından dün Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan çadırlarda 8 bin 532 kişi aşılandı.

Aşısını olan Emrah Aşık, herkesi aşı olmaya davet ederek, “İnşallah şifa olur. Allah devletimizden razı olsun, pandeminin başından beri bu süreci çok iyi yönettiler" dedi.

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