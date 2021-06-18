Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda meydana gelen kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katılıp, halkla bir araya geldi. Daha sonra Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundan araç ile başka bir araç, kavşakta çarpıştı. Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile diğer araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Ün, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı olan çocuk ise ambulansta tedavi edildi. Aracı konvoyun önde bulunan ve kazadan daha sonra haberi olan Ahmet Davutoğlu'nun hastaneye gideceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-06-18 14:03:24



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