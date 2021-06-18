Davutoğlu’nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

Kırklareli’ne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun konvoyunda meydana gelen kazada, Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli’ne gelen Ahmet Davutoğlu’na eşlik eden konvoyda kaza meydana geldi. Kırklareli girişi Babaeski Kavşağında seyir halinde olan konvoyda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin’in bulunduğu otomobil ile karşıdan gelen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sema Silkin ve kazaya karışan diğer araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri her iki yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı.

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