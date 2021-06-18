Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti

İHA

Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve diğer yaralıları hastaneden ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve kazada yaralanan diğer kazazedeleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ziyaretin arından açıklamada bulunan Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcı Sema Silkin Ün’ün İstanbul’a sevk edildiğini belirterek, “Ziyaretler kapsamında Kırklareli’nde bulunuyoruz. Sabah Pehlivanköy’de ziyaretlerde bulunduk. Dönüşte Genel Başkan Yardımcımız Sema Silkin Ün’ün ve Ümraniye Gençlik Kolları Genel Başkanımızın bulunduğu araç bir kaza geçirdi. Sema hanım başında küçük bir yara ile kolundaki kırık nedeniyle İstanbul’a sevk edildi. Abdussamet beyin de gerekli tahlilleri yapıldı ve sonuçları bekliyoruz. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Ayrıca hastane yetkililerimize, başhekimliğimize çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren güzel bir şekilde ilgilendiler. Ekip çalışmasıyla gayret gösterdiler, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Davutoğlu’nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Davutoğlu’nun konvoyunda kaza: Genel Başkan ...
Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
YEREL HABERLER Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan ...
Kırklareli'de DEAŞ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'de DEAŞ üyesi yakalandı
Aranan DEAŞ şüphelisi Suriyeli, Kırklareli'de yakalandı
YEREL HABERLER Aranan DEAŞ şüphelisi Suriyeli, Kırklareli'de ...
Kırklareli OSB'de 8 bin 532 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Kırklareli OSB'de 8 bin 532 kişi aşılandı
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ...
Kırklareli’nde OSB’lerde mobil aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde OSB’lerde mobil aşı uygulaması başladı
Kırklareli'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı,(2)
YEREL HABERLER Kırklareli'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin ...
Kırklareli’nde çiftlikte çıkan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kırklareli’nde çiftlikte çıkan yangının soğutma ...
Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın ...
Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın Çok sayıda saman balyası kül oldu
YEREL HABERLER Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın Çok sayıda ...