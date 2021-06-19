Davutoğlu: Seçimlere en iddialı şekilde gireceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davutoğlu: Seçimlere en iddialı şekilde gireceğiz

DHA

Davutoğlu: Seçimlere en iddialı şekilde gireceğiz


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi'ni herhangi gibi bir ittifaka eklenme veya onun bir parçası olmak için kurmadık. İddialı bir şekilde siyasete girdik, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere en iddialı şekilde gireceğiz" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, dün geldiği Kırklareli'de bugün muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi, Babaeski ilçesinde partililerle buluştu. Esnafı da ziyaret eden Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Kongresi'ne katıldı. Babaeski'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Diğer partilerle ortak cumhurbaşkanı adayını mı destekleyeceksiniz yoksa cumhurbaşkanı adayı mı olacaksınız?" sorusuna, "Türkiye´de siyasetin bütününde adaylık bakımından iddialı bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi. 
Gelecek Partisi'nin ittifaka ekleme parti olmadığını söyleyen Davutoğlu, "Bu çok sık gündeme gelen bir soru. Gelecek Partisi'nin herhangi gibi bir ittifaka eklenme veya onun bir parçası olmak için kurmadık. Gelecek Partisi kendi doğruları ile Türkiye'ye bir alternatif olmak için kuruldu ve kısa sürede de güçlendirilmiş parlamenter sistem ile temiz siyaset belgemiz ile gelecek ekonomik modelimizle birçok alandaki açıklamalarımızla halkımız önünde yeni bir alternatif oluşturduk. İddialı bir şekilde siyasete girdik, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere en iddialı şekilde gireceğiz" dedi.
'GELECEK PARTİSİ KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME GİRECEK'
Ahmet Davutoğlu, partisinin seçimlere kendi adaylarıyla gireceğine vurgu yaparak, "Şunu söylemek doğrudur ve kesin olarak Gelecek Partisi kendi adayları ile en güçlü şekilde seçime girecektir. Siyasetin o günkü şartların gereği olarak ülkesel ilkesel bazda bir iş birliği ve görüşme olursa da buna kapıyı kapatmayız, o zaman görüşülecek konular bunlar. Şahsımla ilgili herhangi gibi bir ihtirasın peşinde değilim, biz o makamları gördük, görüyoruz; başbakanlık makamı. Türkiye´de siyasetin bütününde adaylık bakımında iddialı bir tavır sergileyeceğiz. O gün geldiğinde parti kurullarımız ile oturup, görüşeceğiz" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-06-19 17:44:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı (2)
YEREL HABERLER Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan ...
Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret ...
Davutoğlu’nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Davutoğlu’nun konvoyunda kaza: Genel Başkan ...
Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
YEREL HABERLER Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan ...
Kırklareli'de DEAŞ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'de DEAŞ üyesi yakalandı
Aranan DEAŞ şüphelisi Suriyeli, Kırklareli'de yakalandı
YEREL HABERLER Aranan DEAŞ şüphelisi Suriyeli, Kırklareli'de ...
Kırklareli OSB'de 8 bin 532 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Kırklareli OSB'de 8 bin 532 kişi aşılandı