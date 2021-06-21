İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, iş makinesi ile Yörükbayırı Tümülüsü'nde kaçak kazı yapıp, define arayan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bulunan Yörükbayırı Tümülüsü'nde kaçak kazı yapıldığını belirledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskınında, iş makinesi ile kaçak kazı yapan A.S., Y.H., S.S. ve M.S.D. yakalandı. Jandarma, kazıda kullanılan iş makinesi ile 2 araca el koydu. Yakalanan 4 kişi hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2021-06-21 14:53:54
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