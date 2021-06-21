Kırklareli'de iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

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Kırklareli’de iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yörükbayır köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından bölgede yapılan araştırmada tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan A.S., Y.H., S.S. ve M.S.D. suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan iş makinesi, iki ticari araç ve malzemelere el konulurken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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