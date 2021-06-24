Trakya’da kaçak alkol satışına geçit yok

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 litre kaçak bira, rakı, şarap, votka ve viski ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz ilçesinin Hamzabey köyünde A.K isimli şahısın yurt dışından kaçak alkol getirdiğini ve satışını yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından A.K’ye ait evinde ve otomobilinde yapılan aramada 38 litre kaçak bira, rakı, şarap, votka ve viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri jandarmada sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.