Kırklareli’nde fırınlar denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde fırınlar denetlendi

İHA

Kırklareli’nde fırınlar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan fırınlar denetlendi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve gıda kontrol görevlilerince fırınlarda denetim gerçekleştirildi.
Üretimin yoğun olarak yapıldığı saatler olan sabah 05.30 sularında başlayan denetimlerde işletmelerin teknik ve hijyenik şartları kontrol edildi. İl Müdürü Mehmet Aksoy, denetim sonrası yaptığı açıklamada, "Tarladan çatala gıda güvenirliğinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yapılan denetimlerde işletmelere yasal süre verildiğini, eksiklikleri tespit edilen işletmelere cezai işlem yapıldığını aktaran Aksoy, "Halk sağlığının korunması amacıyla Valimizin talimatları ve bakanlığımızın ilgili mevzuatları çerçevesinde mesai mefhumu gözetmeksizin bütün gıda işletmelerinde denetimlerimiz devam edecektir. Halk sağlığının korunması en büyük önceliğimizdir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde ıslah edilen meralarda yetiştirilen hayvan yemleri besicilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde ıslah edilen meralarda yetiştirilen ...
Kırklareli’de okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor
YEREL HABERLER Kırklareli’de okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına ...
Kırklareli'nde “Umutlu Kadınlar Üretiyor” projesi eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde “Umutlu Kadınlar Üretiyor” projesi ...