Kırklareli’nde fırınlar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan fırınlar denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve gıda kontrol görevlilerince fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Üretimin yoğun olarak yapıldığı saatler olan sabah 05.30 sularında başlayan denetimlerde işletmelerin teknik ve hijyenik şartları kontrol edildi. İl Müdürü Mehmet Aksoy, denetim sonrası yaptığı açıklamada, "Tarladan çatala gıda güvenirliğinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan denetimlerde işletmelere yasal süre verildiğini, eksiklikleri tespit edilen işletmelere cezai işlem yapıldığını aktaran Aksoy, "Halk sağlığının korunması amacıyla Valimizin talimatları ve bakanlığımızın ilgili mevzuatları çerçevesinde mesai mefhumu gözetmeksizin bütün gıda işletmelerinde denetimlerimiz devam edecektir. Halk sağlığının korunması en büyük önceliğimizdir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.