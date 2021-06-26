Kırklareli’nde YKS heyecanı

İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak milyonlarca aday YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( TYT), bu gün saat 10.15'te başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde sınava katılacak olan öğrenciler, belirlenen okullarda YKS sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı. Saat 10.15’te sınavın başlamasıyla okul bahçelerinde bulunan aileler çocukları için Kuranı Kerim okudu, dualar etti.

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