Kırklareli’nde metruk binada yangın

Kırklareli’nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Kırklareli’nin Yayla Mahallesi Gazi Engin Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükselmesi üzerine mahalleli durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın etrafa sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.