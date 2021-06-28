Kırklareli’nde buğday tarlasında yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 dekar alan zarar gördü.

Yangın Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde bulunan bir buğday tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlasında bulunan elektrik direğinden kıvılcımların yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede rüzgar nedeniyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında 1 dekar alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.