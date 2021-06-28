Kırklareli’nde buğday tarlasında yangın

Kırklareli’nde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 dekar alan zarar gördü.
Yangın Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde bulunan bir buğday tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlasında bulunan elektrik direğinden kıvılcımların yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede rüzgar nedeniyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında 1 dekar alan zarar gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.