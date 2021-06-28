Kırklareli'de 9 sığınmacı yakalandı

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Kırklareli'de yurda yasadışı yollarla giriş yapan 9 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı ve Malkoçlar köylerinde sığınmacıların bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından iki ayrı bölgede yapılan incelemede 9 Afganistan uyruklu yakalandı.

Yakalanan 9 sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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