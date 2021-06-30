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Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, NEGEM'de incelemelerde bulundu

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, NEGEM'de incelemelerde bulundu

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Üniversitesi bünyesinde 3. merkezi derslikler binasında kurulan Nesiller Arası Gelişim Merkezi'nde (NEGEM) incelemelerde bulundu.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür’ü ziyaret etti. Daha sonra Şahin, Kırklareli Üniversitesi bünyesinde 3. merkezi derslikler binasında kurulan NEGEM'de incelemelerde bulundu. Kırklareli Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr Üyesi Doğan Ünal, Kırklareli Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Mercan, Kırklareli Üniversitesi Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettin İşeri ve diğer proje ekibi tarafından karşılanan Rektör Prof. Dr. Şengörür ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, NEGEM’de yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. İlk olarak merkez bünyesindeki “Çocuk Gelişimi Ünitesi”ni ziyaret eden Şengörür ve Şahin’e bu ünitede 018 yaş grubundaki çocuklara yönelik yürütülen eğitim ve danışmanlık çalışmaları hakkında bilgi verildi. Daha sonra “Sosyal Etkinlik Ünitesi”nde incelemelerde bulunan Şahin, 65 yaş ve üstü bireylere yönelik yürütülen sosyalleşme, dijital okuryazarlık ve sanatsal beceri (müzik) eğitimleriyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Nesiller Arası Gelişim Merkezi’nin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Bülent Şengörür, toplumun gelişmesi açısından son derece önemli bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Projenin normal süresinin sona ermesiyle beraber merkezin Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri alanındaki uygulamalı eğitimlerinde ve Kırklareli Üniversitesi tarafından yürütülecek birçok ulusal ve uluslararası projenin alt yapılarının oluşturulmasında önemli rol oynayacağını belirten Şengörür, bu projelere bağlı olarak topluma katkı noktasında sosyal sorumluluk projelerinin uygulanmasında Kırklareli Üniversitesinin gücüne güç katacağını dile getirdi.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin ise, Kırklareli Üniversitesi Nesiller Arası Gelişim Merkezi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projenin öngörülen fiziki ve teknolojik altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, planlanan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rektör Şengörür ve Genel Sekreter Şahin proje ekibine görevlerinde başarılar dileyerek merkezden ayrıldı.

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