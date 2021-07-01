Seyir halindeki beton mikseri alev aldı

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Kırklareli’nde seyir halindeyken alev alan beton mikseri itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Z.U. idaresindeki 34 ST 454 plakalı beton mikseri Pınarhisar ilçesi Ataköy yakınlarında motor kısmından alev aldı. Sürücü Z.U. durumu fark etmesi üzerine araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında beton mikseri kullanılmaz hale geldi.

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