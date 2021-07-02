Kırklareli’nde 21 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla giren 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar ve Tastepe köylerinde yabancı uyruklu şahısların bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından iki ayrı bölgede yapılan aramada aralarında çocuklarında bulunduğu 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şahıslar Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.