Dur ihtarına uymayan otomobilden dinamit çıktı Kırklareli’nde otomobilde izinsiz dinamit taşıyan 4 şüpheli gözaltına alındı

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Kırklareli’nde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilde dinamit ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrol devriyesi esnasında bir otomobil dur ihtarına uymadı. Jandarma ekiplerince kısa sürede durdurulan otomobilde yapılan aramada 6 adet dinamit lokumu, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet alan tarama cihazı, 1 hiltu ve 5 adet hiltu ucu ele geçirildi. Araçta bulunan T.Ö, Y.A, S.K, M.T isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında TCK 1741 "tehlikeli madde kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı.

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