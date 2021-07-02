Kırklareli’nde karne heyecanı

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında Kırklareli’nde öğrencilerin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı ise uzaktan dijital ortamda karne heyecanı yaşadı.

Kırklareli’nde yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında öğrencilerin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı ise uzaktan dijital ortamda karne heyecanı yaşadı. Vali Osman Bilgin’in katılımlarıyla Hüsamettin Mehmet Ateş Anaokulu'nda karne dağıtım töreni gerçekleşti.

Okul bahçesinde kurulan hatıra panolarında öğrenciler müzik eşiğinde fotoğraf çekildi. Daha sonra Vali Osman Bilgin öğrencilere karnesini dağıttı.

Bilgin yaz tatilinde öğrencilerin pandemi kurallarına uyması gerektiğini vurgulayarak verimli bir yaz geçirilmesi gerektiğini ve telafi eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

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