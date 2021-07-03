Kırklareli’nde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde denizde boğuma tehlikesi geçiren kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Panayır İskelesi mevkiinde denize giren S.Ş boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar suya girerek S.Ş’yi kurtardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri S.Ş’yi Vize Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan S.Ş’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.