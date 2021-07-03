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“1. Kırklareli Lavanta Günleri” başladı Lavanta tarlalarında görsel şölen drone ile görüntülendi

İHA

“1. Kırklareli Lavanta Günleri” başladı Lavanta tarlalarında görsel şölen drone ile görüntülendi

Kırklareli Valiliği tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan “1. Kırklareli Lavanta Günleri” başladı.
Kırklareli Valiliğince bu yıl ilki düzenlenen ve 2 gün sürecek olan “1. Kırklareli Lavanta günleri” başladı. Mor tarlalardaki etkinliğin ilk gününde Vali Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile kent sakinleri katıldı. Müzik eşliğinde vatandaşlar mor tarlalarda fotoğraf çektirdi. Etkinlikte açılış konuşması yapan Vali Osman Bilgin, Kırklareli’nin her açıdan turizme kazandırılması için çalıştıklarını belirtti. Bilgin, “Agro turizm dediğimiz tarıma dayalı turizmi teşvik eden çok önemli bir ürün lavanta. Lavanta bu işin sembolü, başlangıcı, bir ayağı. Lavantayla birlikte tıbbi aromatik bitkilerin son dönemde ilimizde yaygınlaştığını görüyoruz. Lavantayı fide desteğinden satışına kadar her alanda en üst düzeyde destekleyip ilimize yeni bir alan açılmasını sağlamaya çalıştık. 1. Kırklareli Lavanta Günleri etkinliği bu manada bence çok önemli bir başlangıç. Bundan sonra bu etkinlik sadece agro turizm değil, ilimizin sosyokültürel alanında ve tanımında, ekonomik ve sosyal gelişmişliğinde çok ciddi bir ivme oluşturarak ilimize katkı sağlayacak” dedi.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya'da 2020 yılı itibarıyla 1600 dekarda tıbbi aromatik bitkilerin ekiminin yapıldığını vurguladı. Müzik eşliğinde mor tarlalarda oynayan Sadife Çakırel, “1. Kırklareli Lavanta günleri” etkinliklerinde çok eğlendiğini belirterek Kırklareli Valiliğine teşekkür etti.
Tekirdağ ve Edirne’de yapıldığını ve Kırklareli’nde yapılmadığı için üzüldüğünü vurgulayan Mukadez Yanık, “Kırklareli’nde böyle bir şeyin olması çok güzel. Ben Tekirdağ ve Edirne'dekileri duymuştum ve Kırklareli’nde olmadığı için çok üzülmüştüm, hatta oradakilere gidememiştim. Böyle bir etkinliğin olmasından çok mutlu oldum ve böylece bizde yakından görme fırsatı yaşadık” dedi.
“1. Kırklareli Lavanta günleri” etkinliğine geldiğini ve tarlada sakinleştiğini dile getiren Dilan Yaşar, herkesi Demircihalil köyünde bulunan lavanta tarlasına davet etti.

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