Çatı arasında mahsur kalan baykuşun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

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Kırklareli’nde bir apartmanın çatı arasında mahsur kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özgürlük Caddesinde buluna bir apartmanın çatısından ses geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çatı arasında mahsur kalan baykuşu kurtardı.

Ekiplerce kurtarılan baykuş doğal ortamına bırakıldı.

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