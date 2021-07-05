Kırklareli’nde asfalt sezonu başladı

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Kırklareli 2021 asfalt sezonu Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in katılımlarıyla İl Özel İdaresi hizmet binasında düzenlenen törenle başladı.

Düzenlenen törende konuşan Vali Osman Bilgin kentte yatırımların devam ettiğini dile getiren yaz kış demenden gayret gösteren işçilere teşekkür etti.

Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ve Yoliş Sendikası Başkanı Güvenç Aygün katılımlarıyla Kızılcıkdere, Bayramdere köyleri arasında ilk asfalt döküldü.

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