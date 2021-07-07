Kırklareli’nde 231 bin kök kenevir imha edildi

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 231 bin kök kenevir imha edildi.

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesi Gölbaba mevkiinde H.T. ve O.İ.’ye ait ayçiçeği tarlalarında arama yapıldı. Aramalarda, 40200 santimetre boylarda, 231 bin kök kendiliğinden yetişmiş kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Söz konusu kenevirler ise yakılarak imha edildi.

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