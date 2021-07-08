Kırklareli’nde kurban satış ve kesim yerleri beli oldu

Kırklareli Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca kurban bayramı tedbirleri kapsamında satış ve kesim yerleri belirlendi.

Kırklareli Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısı Kırklareli Vali Yardımcısı Mustafa Ünlüsoy başkanlığında yapıldı. Gerçekleşen toplantıda bayramı tedbirleri kapsamında satış ve kesim yerleri belirlendi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurban kesimlerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek, kent merkezi ve beldeler olmak üzere 9 yerde kesim yapılabileceği kaydedildi.

Kent merkezinde Pınar Mahallesi Mahyababa Caddesi'ndeki alan kurban satış yeri olarak kabul edildi.

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