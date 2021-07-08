Kırklareli’nde tırın çarpması sonucu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kırklareli’nde tırın çarptığı 18 yaşındaki bisikletli genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde 39 AAD 215 plakalı E.C. yönetimindeki tır, yolun karşısına bisikletiyle geçmek isteyen 18 yaşındaki Emin Karabıyık'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Karabıyık 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili tır sürücüsü E.C. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.