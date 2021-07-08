Kırklareli’nde 18 yaşındaki bisikletli gence çarpan tır sürücüsü tutuklandı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde 18 yaşındaki bisikletli genç çarpan tır sürücüsü tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde 39 AAD 215 plakalı E.C. yönetimindeki tır, yolun karşısına bisikletiyle geçmek isteyen 18 yaşındaki Emin Karabıyık'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Karabıyık, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Emin Karabıyık için öğlen namazı müteakiben Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ardından Lüleburgaz Yeni Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan tır sürücüsü E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.