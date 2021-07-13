Kırklareli'de menfeze düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

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Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, menfeze düşüp, dik duran hafif ticari araçtaki sürücü Ali Mutlu ile yanındaki İsmail Kocatürk hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Avrupa Otoyolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Mutlu'nun kullandığı 35 KP 953 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, menfeze düşüp, dik durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçtaki sürücü Ali Mutlu ile İsmail Kocatürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemelerin ardından Mutlu ile Kocatürk'ün cansız bedenleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2021-07-13 15:44:46



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