Kırklareli’nde karantinada olması gerekirken kişi piknik yaparken yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi piknik yaparken yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Avcı Şevko mevkisindeki jandarma ekiplerinin piknik alanlarında denetimi sırasında Covid19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti.
Ekiplerce yakalanan E.O. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken filyasyon ekiplerince evine götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.