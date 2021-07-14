Kırklareli’nde Kurban Bayramı öncesi restoran denetimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kurban Bayramı öncesi restoranlarda hijyen ve gıda denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve gıda denetim personeli ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerde bulundu. Restoranlarda yapılan denetimlerde işletmelerin üretim alanları kontrol edilirken yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini de bakan ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını denetledi.

Kurban Bayramı öncesi restoranlarda denetim yaptıklarını dile getiren Tarım ve Orman Müdür Mehmet Aksoy vatandaşların sağlığının önemli olduğunu vurguladı. Aksoy, “Kurban Bayramı öncesi vatandaşımızın sağlığıyla ilgili olan, gıda ile ilgili olan denetimlerimizi yapıyoruz. Kurban bayramında kurban kesimleri de var. Dolayısıyla biraz daha fazla dikkat ediyoruz. Bayram öncesinde denetimleri sıklaştırdık. Valimizin de talimatlarıyla ilçelerimizde dahil olmak üzere bu hafta içerisinde denetimlerimizi tamamlayacağız. Vatandaşlarımız aldıkları ürünlerin etiketleri kontrol etmelerini istiyoruz. Restoranlarda mutfakların açık olması lazım herkes gidip mutfakları görebilir. Lokantalarımızın da bu kurallara uyduğunu düşünüyorum. Şuana kadar bir aksilikle karşılaşmadık” dedi.

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