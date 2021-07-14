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Nasrettin Hoca fıkrası gerçek oldu, dereye maya çaldı Kent Konseyi, Lüleburgaz deresinin kirliliğine dikkat çekmek için dereye maya çaldı

İHA

Nasrettin Hoca fıkrası gerçek oldu, dereye maya çaldı Kent Konseyi, Lüleburgaz deresinin kirliliğine dikkat çekmek için dereye maya çaldı

Lüleburgaz Kent Konseyi ilçede bulunan derenin kirliliğine ve kokusuna değinmek için Nasrettin Hoca mizahı ile tepki gösterdi.
Lüleburgaz deresinin kirliliği ve kokusuna tepki göstermek amacıyla Kent Konseyi Kongre Meydanı'nda toplandı. Erdoğan Anıl Tekin Nasrettin Hoca kılığına girerek eşeğe ters bindi. Lüleburgaz sokaklarında “dereye maya çalmaya gidiyorum. Ya tutarsa” gibi cümlelerle topluluk eşliğinde dereye yürüdü.
Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ile Nasrettin Hoca kılığına giren Erdoğan Anıl Tekin dere kenarında Nasrettin Hoca göle maya çalma fıkrasını canlandırdı. Daha sonra Nasrettin Hoca kılığına giren Tekin dereye maya çaldı.
Lüleburgaz deresinin kirliliğini ve kokusuna değindiklerini belirten Erdoğan Anıl Tekin, “Geç kalınan dere ıslahı uzun yıllara dayanan bir sorun. Bizler de Kent Konseyi olarak burada mizahi bir yol denedik. Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' fıkrasından yola çıkarak dere ıslahı için 'Ya tutarsa' diyoruz. Bir umut besliyoruz. Umudumuz tutacaktır inşallah" dedi.
Arından Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç derenin kirliliği ve kokusuna karşı bir mizah sergilediklerini vurgulayarak katılan herkese teşekkür etti.

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