Kırklareli OSB idari binasının temeli törenle atıldı Vali Bilgin: “Kırklareli OSB, Türkiye'nin çevreci, en iyi organize sanayi bölgelerinden biri”

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idare binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Vali Osman Bilgin, “Kırklareli OSB, Türkiye'nin çevreci, en iyi organize sanayi bölgelerinden biri” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan temel atma töreninde konuşan Vali Osman Bilgin, “Buraya ilk geldiğimizde yollarında gidemiyorduk. Şimdi daha kaliteli altyapıya, çok daha iyi, nitelikli hizmet sunumuna sahibiz. Konsept proje yaparak başta idari bina, kreş ve cami olmak üzere çok güzel bir yatırım yaptık. Kırklareli OSB, Türkiye'nin çevreci, en iyi organize sanayi bölgelerinden biri. Burada hiçbir şekilde doğaya zarar veren, atık yönetimi kapsamında sıkıntı oluşturan fabrikaların kurulmasına izin vermedik. Kurulan firmalar da özellikle son dönemde gelen firmalar da çok nitelikli. İplik alanında, alüminyum alanında üretim yapan firmalar. Gerçek sanayi kuruluşları. Ülkemize de döviz kazandıran ve ihracat yapan sanayi kuruluşları” dedi.

OSB idari binasının 5 katlı ve 6 bin metre kare yapılacağını belirten Kırklareli OSB Müdürü Sebahattin Dönmez, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Osman Bilgin, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve Kırklareli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez butonlara basarak temel attı.

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