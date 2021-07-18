Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, koronavirüse yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Herkese merhaba. Aşımın yan etkisi olarak düşündüğüm belirtilerin geçmemesi üzerine yaptırdığım Covid-19 testi maalesef pozitif sonuç verdi. Sevindirici, delta değil. Yapılan tetkiklerimde olumsuz bir şey görünmüyor, tedavimi evde geçireceğim. Sağlık çalışanlarımıza minnettarım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2021-07-18 13:10:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.